ВСУ 28 раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР

Ситуация в ДНР и ЛНР. Апрель 2018 (111)

ДОНЕЦК, 11 апр — РИА Новости. Украинские силовики 28 раз нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, заявили в среду журналистам в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) режима прекращения огня.

Новое, "пасхальное", перемирие вступило в силу в Донбассе 30 марта, однако стороны конфликта обвиняют друг друга в обстрелах. Накануне в представительстве ДНР в СЦКК сообщили о 21 нарушении перемирия.

"За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны ВСУ составило 28 раз", — сказал представитель ДНР в СЦКК.

По его словам, по территории республики украинские силовики выпустили 20 артснарядов калибром 152 миллиметра, более 170 мин калибрами 82 и 120 миллиметров, также вели огонь из гранатометов, вооружения БМП и стрелкового оружия.

"Общее количество примененных ВСУ боеприпасов – 587 единиц. В предыдущие сутки количество боеприпасов, примененных по территории ДНР, составило 404 единицы", — добавил представитель ДНР в СЦКК.