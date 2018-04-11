Алиев проголосовал на выборах президента Азербайджана

Избиратели на одном из избирательных участков в Баку. Архивное фото

Избиратели на одном из избирательных участков в Баку. Архивное фото

БАКУ, 11 апр — РИА Новости. Действующий президент Азербайджана Ильхам Алиев проголосовал на выборах главы государства на избирательном участке в своей школе, передает корреспондент РИА Новости.

Он прибыл на избирательный участок 6 в средней школе №6 в центре Баку в 09.40 (08.40 мск). Алиев учился в этом учебном учреждении с 1967 по 1977 год.

Первой проголосовала дочь Алиева Арзу, затем сын Гейдар и дочь Лейла. После этого проголосовали жена Алиева и вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева и сам президент. На голосование у семьи ушло не более пяти минут.

Алиев, баллотирующийся от правящий партии "Новый Азербайджан", уже трижды избирался на пост президента.

Внесенные на референдуме в 2016 году изменения в конституцию страны не только сняли ограничения на количество президентских сроков, но и увеличили их продолжительность до семи лет.

Около школы находятся автомобили патрульно-постовой службы и полицейские, при этом к открытию участка движение автотранспорта по улице запретили.

Борьбу за высший государственный пост будут вести восемь человек: кандидат от правящей партии "Новый Азербайджан", действующий президент страны Ильхам Алиев; Гудрат Гасангулиев от партии "Народный фронт целостного Азербайджана"; Араз Ализаде от Социал-демократической партии Азербайджана; Фарадж Гулиев от партии "Национальное движение возрождения"; Рази Нуруллаев от "Инициативной группы фронтистов"; Хафиз Гаджиев от партии "Современный Мусават"; самовыдвиженец Захид Орудж; Сардар Мамедов от Демократической партии Азербайджана. Оппозиция ранее заявила о бойкоте выборов.