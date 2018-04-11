Израиль атаковал боевиков в Газе в ответ на подрыв фугаса на границе

ТЕЛЬ-АВИВ, 11 апр — РИА Новости. Израильские военные атаковали позиции палестинских боевиков в секторе Газа в ответ на очередное взрывное устройство, сработавшее на границе, сообщила армейская пресс-служба.
"В ответ Армия обороны Израиля атаковала несколько целей военного назначения, принадлежащих террористической организации ХАМАС", — говорится в пресс-релизе.
По информации военных, взрыв в северной части сектора Газа был направлен против израильской "инженерной машины", которая действовала на палестинской стороне границы.
Израильтяне возлагают на ХАМАС ответственность за любые агрессивные действия с территории подконтрольного им анклава, требуя от исламистов обеспечить соблюдение перемирия всеми палестинскими фракциями.