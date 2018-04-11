Израиль атаковал боевиков в Газе в ответ на подрыв фугаса на границе

ТЕЛЬ-АВИВ, 11 апр — РИА Новости. Израильские военные атаковали позиции палестинских боевиков в секторе Газа в ответ на очередное взрывное устройство, сработавшее на границе, сообщила армейская пресс-служба.

Военные заявили, что при подрыве фугаса никто не пострадал, и предполагают, что он был установлен под прикрытием многотысячных протестных акций, которые идут в приграничной полосе с конца марта.

"В ответ Армия обороны Израиля атаковала несколько целей военного назначения, принадлежащих террористической организации ХАМАС", — говорится в пресс-релизе.

По информации военных, взрыв в северной части сектора Газа был направлен против израильской "инженерной машины", которая действовала на палестинской стороне границы.

"Взрывное устройство, заложенное под прикрытием беспорядков, было приведено в действие против инженерной машины Армии обороны Израиля к западу от (пограничного) забора безопасности. Информации о пострадавших не поступало", — сообщили военные.

Израильтяне возлагают на ХАМАС ответственность за любые агрессивные действия с территории подконтрольного им анклава, требуя от исламистов обеспечить соблюдение перемирия всеми палестинскими фракциями.