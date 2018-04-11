Число раненных при обстреле Донецка увеличилось до трех

Ситуация в ДНР и ЛНР. Апрель 2018 (111)

ДОНЕЦК, 11 апр — РИА Новости. Число раненых при обстреле Донецка со стороны украинских силовиков увеличилось до трех, заявили в среду журналистам в оперативном командовании самопровозглашенной Донецкой народной республики.

Ранее оперативное командование ДНР заявило, что украинские силовики утром в среду открыли огонь по Донецку, по окраинам города было выпущено более 200 мин и снарядов. В администрации Кировского района города РИА Новости сообщили о ранении двух человек в поселке Старомихайловка.

"В результате обстрела двое жителей в населенном пункте Старомихайловка (поселок на западе Донецка — ред.) получили ранения… Куйбышевский район Донецка — ранение получил мужчина, который доставлен городскую больницу №1 Донецка", — заявил представитель командования ДНР.

По его словам, в результате утреннего обстрела со стороны украинских силовиков повреждены восемь домов.

Новое, "пасхальное", перемирие вступило в силу в Донбассе 30 марта, однако стороны обвиняют друг друга в обстрелах.

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