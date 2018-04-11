Юлию Скрипаль доставили в госпиталь на военной базе, пишут СМИ

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Дочь экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля Юлию доставили в госпиталь на военной базе, сообщает газета Sun со ссылкой на источник.

Как пишет издание, дочь экс-полковника ГРУ находится там "из соображений безопасности", а так же для наблюдения за ее здоровьем.

О какой именно военной базе идет речь, издание не уточнило.

Юлию Скрипаль выписали из больницы в Солсбери в понедельник. По сообщению британских СМИ, после этого ее доставили "в безопасное место". В российском посольстве назвали такой шаг стремлением британских властей изолировать Юлию Скрипаль от общественности, скрыть важные свидетельские показания и воспрепятствовать независимому расследованию инцидента.