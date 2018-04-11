Военнослужащего из ЛНР ранили при обстреле со стороны ВСУ в Донбассе

Ситуация в ДНР и ЛНР. Апрель 2018 (109)

ЛУГАНСК, 11 апр — РИА Новости. Один военнослужащий Народной милиции ранен за сутки в самопровозглашенной Луганской народной республике в результате обстрела со стороны украинских ВС, заявили РИА Новости в пресс-службе Народной милиции ЛНР.

"За сутки украинские силовики пять раз нарушили режим прекращения огня, применив минометы калибром 82 миллиметра, гранатометы (СПГ, АГС), вооружение БМП-1, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. В результате обстрелов один военнослужащий Народной милиции получил ранения", — отметили в пресс-службе.

Как сообщили в ведомстве, всего по территории республики были выпущены 66 снарядов.

Украинские силовики, в свою очередь, заявили, что ополченцы в Донбассе за минувшие сутки 64 раза открывали огонь по их позициям, пятеро украинских военных ранены.

"За прошедшие сутки… войска продолжили игнорировать режим полного прекращения огня. Агрессор совершил 64 обстрела позиций украинских защитников… В результате вражеского огня четверо украинских воинов получили ранения и один военнослужащий получил боевое травмирование", — говорится в сообщении пресс-центра военной операции украинских силовиков в Facebook.

По сообщениям украинских силовиков, на донецком направлении огонь велся из минометов, танков, гранатометов, вооружения БМП, стрелкового оружия и противотанкового ракетного комплекса. На луганском направлении — из минометов, гранатометов и пулеметов.