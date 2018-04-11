В Азербайджане начались президентские выборы

БАКУ, 11 апр —РИА Новости. Избирательные участки для голосования на внеочередных президентских выборах в Азербайджане открылись в среду в 08.00 по местному времени (07.00 мск).

Свыше пяти миллионов граждан страны, имеющих право голоса, будут выбирать главу государства на 5641 избирательном участке в 125 избирательных округах, еще 41 участок откроется за пределами страны.

За пост главы государства борются восемь кандидатов, в числе которых и действующий президент республики Ильхам Алиев. День выборов в Азербайджане является нерабочим.

Перед объявлением об открытии избирательных участков в здании ЦИК страны был исполнен гимн Азербайджана. Затем глава ЦИК Мазаир Панахов объявил о начале выборов.

Первая информация о ходе голосования и явке избирателей будет обнародована в 10.00 (09.00 мск). Согласно законодательству Азербайджана, обязательный порог явки не предусмотрен, поэтому выборы будут признаны состоявшимися в любом случае.

Ранее Центризбирком заявил, что зарегистрировал почти 900 международных наблюдателей. Число местных наблюдателей, аккредитованных на выборы, составляет более 58 тысяч.

Зарубежные участки создаются при дипломатических представительствах Азербайджана в 32 странах: в России, Австрии, Белоруссии, Бельгии, ОАЭ, Великобритании, Германии, Чехии, Китае, Франции, Грузии, Иордании, Иране, Испании, Италии, Швейцарии, Швеции, Казахстане, Катаре, Киргизии, Латвии, Литве, Венгрии, Молдавии, Нидерландах, Узбекистане, Польше, Саудовской Аравии, США, Турции, Украине и Греции.

Внесенные ранее изменения в конституцию страны сняли ограничения на количество президентских сроков и увеличили их продолжительность до семи лет, поэтому следующие президентские выборы состоятся в Азербайджане только в 2025 году.