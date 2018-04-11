Антигуа и Барбуда отказалась участвовать в "Саммите Америк"

МЕХИКО, 11 апр – РИА Новости. Небольшое карибское государство Антигуа и Барбуда приняло решение не участвовать в предстоящем "Саммите Америк" в Перу в знак поддержки Венесуэлы, президенту которой Николасу Мадуро было отказано в приглашении.

О решении властей Антигуа и Барбуда объявил посол страны перед Организацией американских государств (ОАГ) Рональд Сандерс, сообщает агентство AVN. По его словам, премьер-министр Антигуа и Барбуды Гастон Браун не прибудет в Лиму 13-14 апреля.

Ранее во вторник сам Мадуро отказался от участия в "Саммите Америк". По его словам, он решил остаться с народом, чтобы отметить провал государственного переворота 2002 года. По его словам, эта региональная встреча лидеров государств континента не находится в числе приоритетов для Венесуэлы.

На прошлой неделе Мадуро резко изменил свое отношение к "Саммиту Америк", на который раньше стремился попасть при отсутствии приглашения, и назвал его потерей времени. С февраля и он, и МИД Венесуэлы постоянно подчеркивали, что глава страны попадет на саммит, несмотря на противодействие официальной Лимы.

Власти Перу отозвали свое приглашение Мадуро и заявили, что он не сможет участвовать в региональном саммите.