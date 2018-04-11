В Китае семь человек пропали, еще 13 пострадали при взрыве машины

ПЕКИН, 11 апр – РИА Новости. Семь человек пропали без вести, еще 13 пострадали в китайской провинции Шэньси в результате взрыва транспортного средства, перевозившего взрывоопасные вещества, сообщают местные власти.

Инцидент произошел во вторник около 23.50 (18.50 мск) по местному времени в уезде Чжэньань провинции Шэньси.

По предварительным данным, которые приводятся на сайте администрации уезда Чжэньань, к настоящему моменту семь человек числятся пропавшими без вести, еще 13 пострадали, им уже оказывается медицинская помощь. После происшествия на место ЧП прибыли сотрудники правоохранительных органов, пожарные и медики для проведения спасательных работ. Кроме того, создана специальная рабочая группа для расследования причин аварии.