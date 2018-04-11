Глава отдела международных связей ЦК КПК посетит фестиваль искусств в КНДР

ПЕКИН, 11 апр — РИА Новости. Начальник отдела международных связей ЦК Коммунистической партии Китая Сун Тао 13 апреля посетит КНДР в связи с участием китайской художественной труппы в фестивале искусств "Апрельская весна", приуроченном к главному государственному празднику в Северной Корее — дню рождения Ким Ир Сена, сообщает агентство Синьхуа.

"По приглашению отдела международных связей ЦК Трудовой партии Кореи, начальник отдела международных связей ЦП КПК Сун Тао 13 апреля отправится в КНДР в качестве главы делегации художественной труппы Китая, которая примет участие в художественном фестивале международной дружбы "Апрельская весна", — говорится в сообщении

Делегация покинет Пекин в пятницу. Других деталей пока не приводится.

Фестиваль искусств "Апрельская весна" приурочен к главному государственному празднику в КНДР — Дню Солнца. Он отмечается 15 апреля в честь дня рождения Ким Ир Сена, которого в Северной Корее называют "Солнцем нации".

По традиции фестиваль длится неделю. За несколько дней до и несколько дней после 15-го апреля.