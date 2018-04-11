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Извинения и сожаления: Цукерберг дал первые показания в конгрессе США

03:2711.04.2018
(обновлено: 03:33 11.04.2018)
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© AP Photo / Steven SenneОснователь Facebook Марк Цукерберг. Архивное фотоОснователь Facebook Марк Цукерберг. Архивное фото
© AP Photo / Steven Senne

ВАШИНГТОН, 11 апр — РИА Новости, Татьяна Калмыкова. Глава крупнейшей социальной сети Facebook Марк Цукерберг во вторник впервые выступил с показаниями на отрытых слушаниях в конгрессе США, это произошло на фоне растущей обеспокоенности вокруг деятельности компании, которая обладает огромным массивом данных на 2 миллиарда пользователей.

Глава Facebook Марк Цукерберг. Архивное фото
© AFP 2018 / Kimihiro Hoshino
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Выступал Цукерберг сразу перед двумя комитетами сената — юридическим и торговым. Из-за большого числа американских законодателей, желавших задать вопрос, пришлось выставить даже второй ряд столов, чтобы всем хватило места. Слушания длились более пяти часов, однако присутствовавшие в зале американские граждане были уверены, что они должны длиться минимум две недели, чтобы все участники могли получить ответы на беспокоящие их вопросы.

Стенд компании Facebook. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Слушания с Цукербергом состоялись на фоне и по большей части в результате последнего крупного скандала — стало известно о том, что данные 87 миллионов пользователей социальной сети, в основном в США, были ошибочно переданы британской компании Cambridge Analytica.

К Цукербергу выстроились очереди

Традиционно любые открытые слушания в конгрессе США доступны для всех желающих. На слушаниях с Цукербергом таких желающих оказалось более сотни. Огромная очередь выстроилась к комнате слушаний еще за час до их начала.

Молодой человек с красным плакатом "Delete Facebook" ("Удалите Facebook") медленно прогуливался рядом с длинной очередью, которая состояла как из молодых людей, которые что-то со смехом активно обсуждали, так и из тех, кто родился задолго до основания социальной сети в 2004 году.

Логотип Facebook. Архивное фото
© AFP 2018 / Pornchai Kittiwongsakul
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Так, пришедшие на слушания девушки в беседе с корреспондентом РИА Новости отметили, что решили посетить их, "потому что это супер круто". "Я пользуюсь Facebook, и мне интересно, что он (Цукерберг — ред.) скажет", — с улыбкой сказала одна из них.

Но не все пришли сюда с таким же оптимизмом и желанием просто посмотреть на селебрити и сделать пару-тройку фотографий.

Крис Чейфи, седовласый американец со значком в виде американского флага на воротнике пиджака, поделился с корреспондентом РИА Новости своими мыслями в отношении происходящего. Он рассказал, что больше всего его беспокоит тот факт, что американское правительство пытается вмешаться в деятельность соцсети.

"Они (Facebook — ред.) говорят, что дали информацию отдельным людям. Окей, а каким правительствам они также дали эту информацию? Я больше обеспокоен тем, что с этим делают государства", — прокомментировал он ситуацию с Cambridge Analytica.

Чейфи выразил уверенность в том, что ведомства США, в частности, Агентство по нацразведке, в курсе подобного использования личных данных пользователей Facebook. Не обошел он вопрос и прошедших выборов. "Как бы голосовали американцы, если бы не Facebook?" — спросил он. И сам ответил, что размещенная на платформе компании информация и новости "подняли с диванов" многих американцев.

Социальная сеть Фейсбук. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Оказался в толпе пришедших на слушания и житель Сан-Франциско, где неподалеку находится штаб-квартира Facebook.

"Я думаю, что люди доверяют приложениям, которыми они пользуются, не задумываясь о том, чем они делятся, и теперь это стало пробуждением для многих", — рассказал РИА Новости Дэниел из Калифорнии.

Сменив джинсы на костюм

Привычные джинсы и футболку Цукерберг сменил на костюм, белую рубашку и голубой галстук. Он начал свое выступление перед законодателями с извинений за скандал с британской Cambridge Analytica, взяв всю ответственность за произошедшее.

Логотип Facebook. Архивное фото
© AFP 2018 / Pornchai Kittiwongsakul
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Большинство вопросов касались безопасности данных пользователей, а также вменяемого России вмешательства в американские выборы при использовании площадки соцсети.

В ходе слушаний Цукерберг также дал ответы на волнующие многих вопросы. Так, к примеру, он подтвердил, что Facebook всегда будет бесплатным для пользователей, поскольку главная цель компании — соединять людей по всему миру и быть доступной для каждого. На удивление многих он заверил, что компания не продает рекламодателям данные пользователей, а Facebook сам выходит на нужных людей при определенном запросе частных компаний.

"Мы можем показывать рекламу нужным людям без того, чтобы делиться данными с рекламодателями", — пояснил Цукерберг.

Он признал, что разговор о регулировании интернета крайне важен, и пообещал предоставить всю необходимую информацию и техническую поддержку конгрессу США по внедрению новых правил регулирования интернета.

Глава Facebook Марк Цукерберг. Архивное фото
© AFP 2018 / Kimihiro Hoshino
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В целом на все вопросы о том, как пользователи соцсети могут обезопасить свои данные, Цукерберг ответил просто — "у вас есть все инструменты для этого". Глава компании пообещал, что при удалении аккаунта все данные на этого пользователя также будут удалены из архива.

Что же касается ситуации вокруг Cambridge Analytica, Цукерберг полагает, что этот вопрос закрыт. "Они сказали нам, что они не использовали данные и удалили их. Мы обновили нашу политику, чтобы убедиться, что мы не совершим эту ошибку вновь", — рассказал он, отметив, что будет проведен полный аудит этой компании.

Город Мумбаи, Индия. архивное фото
© РИА Новости / Евгений Безека
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"И если мы выясним, что кто-то неподходящим образом использовал данные (пользователей), то мы заблокируем их на Facebook и проинформируем всех, кого это коснулось", — заверил Цукерберг.

О чем жалеет Цукерберг

Неожиданное признание Цукерберг сделал, говоря о его "самом большом сожалении" при управлении компании Facebook. Это стала вовсе не утечка данных пользователей, а "медленное реагирование" на деятельность России на площадке соцсети. Он даже назвал произошедшее "гонкой вооружений" с Россией в интернет-пространстве.

Американский политик Джон Болтон. Архивное фото
© AP Photo / Alonzo Adams
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"Это гонка вооружений. Пока в России есть люди, которые пытаются вмешаться в чужие выборы, эта гонка будет продолжаться", — сказал Цукерберг.

По его словам, к концу 2018 года в компании будут работать около 20 тысяч новых сотрудников в отделе по обеспечению безопасности.

Помимо всего прочего, Цукерберг подтвердил, что его компания сотрудничает с офисом американского спецпрокурора Роберта Мюллера, который ведет расследование предполагаемого "российского вмешательства" в выборы президента США, которое отрицают как в Белом доме, так и в Кремле. Однако, сделав такое заявление, он поспешил добавить, что не будет раскрывать детали, поскольку данная информация является конфиденциальной.

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