Власти уточнили число погибших при попытке побега из тюрьмы в Бразилии

МЕХИКО, 11 апр – РИА Новости. Власти Бразилии уточнили число погибших при попытке массового побега заключенных из тюрьмы в городе Белен – всего убит 21 человек, причем большая часть из них были напавшими на здание сообщниками заключенных.

Как сообщает министерство общественной безопасности штата Пара, среди погибших – один охранник, пять заключенных и 15 человек, которые напали за тюрьму, чтобы облегчить побег. Еще пять охранников получили ранения, отмечает канал Globo.

Побег был тщательно спланирован. Снаружи хорошо вооруженная группа людей напала на здание тюрьмы, используя взрывчатку и огнестрельное оружие. Сообщники заключенных подорвали стену в одном месте. Оружие было также у заключенных внутри тюрьмы.

По данным Национального судебного совета Бразилии, в феврале 2018 года в тюрьме находилось 632 заключенных, что превышает возможности этого места заключения, предназначенного всего для 432 человек.