Цукерберг: Facebook не может гарантировать невмешательство России в выборы

ВАШИНГТОН, 11 апр – РИА Новости. Глава Facebook Марк Цукерберг, выступая во вторник в сенате США, заявил, что не может гарантировать, что компании из России не будут использовать информацию пользователей для того, чтобы вмешиваться в выборы по всему миру.

"Сенатор, нет, я не могу гарантировать это, поскольку у нас идет гонка вооружений. Пока будут существовать люди в России, работа которых вмешиваться в выборы, – это будет продолжающийся конфликт", — сказал Цукерберг.

В юридическом комитете сената США начались слушания с главой крупнейшей социальной сети Facebook Марком Цукербергом. Глава Facebook даст показания после масштабной утечки персональных данных до 87 миллионов пользователей Facebook. Эксперты полагают, что это может привести не только к потере соцсетью внушительной части пользователей, но и не просто ужесточению требований к сохранности информации, а, скорее, глобальному изменению правил игры в сфере регулирования соцсетей.

В минувший понедельник Цукерберг уже дал показания в палате представителей конгресса. В своей речи он извинился, что компания сделала недостаточно, чтобы предотвратить утечку персональных данных и защитить пользователей. Он также заявил, что недостаточно сделал и для того, чтобы помешать "российскому вмешательству в выборы". Цукерберг пообещал законодателям сделать больше для безопасности и сообщил, что в настоящий момент ведет переговоры на этот счет с инвесторами компании.

Facebook 4 апреля сообщила, что данные 87 миллионов пользователей социальной сети, в основном в США, были ошибочно переданы компании Cambridge Analytica. Британская компания в ответ заявила, что согласно контракту имела право получить данные не более 30 миллионов человек. Cambridge Analytica — частная британская аналитическая компания, которая использует технологии глубинного анализа данных для разработки стратегической коммуникации в ходе избирательных кампаний в интернете.