Владелец магазинов Obi миллиардер Хауб пропал в Альпах

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Немецкий магнат и руководитель группы Tengelmann, владеющей в том числе магазинами Obi, Карл-Эриван Хауб пропал в Альпах на границе Италии и Швейцарии, сообщает итальянская газета Corriere della Sera.

По данным издания, 58-летний Хауб, увлекающийся горными лыжами, пропал в районе Червино еще в субботу утром, в 16.00 в этот день у него была назначена встреча в швейцарском Церматте, на которую он так и не явился. Последний сигнал с его мобильного телефона был зафиксирован в субботу вечером.

Поиски осложняются неблагоприятными погодными условиями. Семья Хауба, одна из самых богатых в мире, выделила "значительную сумму" для финансирования поисков магната. Однако, по словам координатора поисково-спасательных работ с итальянской стороны Адриано Фавре, "в таких метеоусловиях они (средства) приносят мало пользы".

"Мы проводили поиски и сегодня, как мы, так и швейцарцы, однако, учитывая погодные условия, мы не можем слишком отдаляться от трасс, поскольку это слишком рискованно", — цитирует газета Фавре.

Семья Хауба — одна из самых богатых в мире по версии Forbes, ее состояние насчитывает 4,5 миллиарда долларов.