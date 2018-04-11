СИМФЕРОПОЛЬ, 10 апр — РИА Новости. Депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская назначила украинским следователям время для встречи, чтобы ознакомиться c возбужденным против нее уголовным делом.

Ранее сообщалось, что генеральная прокуратура Украины завершила досудебное расследование в отношении Поклонской, главы Крыма Сергея Аксенова и главы крымского парламента Владимира Константинова. Украинские следователи подозревают чиновников в госизмене, посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, совершении действий в составе преступной организации, направленных на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти, и в других особо тяжких преступлениях.

"Публично информирую следственные органы Украины о том, что ознакомить меня лично с материалами уголовного производства можно по известному вам адресу. Кроме того, 12 апреля готова принять следователя у себя на рабочем месте с 09.00 до 18.00. Боюсь, что таких смелых среди приспешников преступной украинской власти не найдется", — сказала Поклонская журналистам.

Она подчеркнула, что узнала о "смелом" решении бывших коллег из ГПУ по направлению в суд уголовного производства для заочного осуждения из источников российских СМИ.

"Как в русской поговорке — "без меня меня женили", — подчеркнула Поклонская.

Депутат также обратила внимание специально уполномоченных лиц по защите прав человека стран СНГ, Евросоюза на вопиющие нарушения международных норм и национального законодательства на Украине со стороны украинских властей.

"Кстати, для сведения напоминаю еще об одном "маленьком" нарушении моих прав. ГПУ проигнорировала международный запрос Генеральной прокуратуры России об истребовании в соответствии с положениями Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам 1993 года указанных выше уголовных производств", — отметила депутат.