Суд по делу о закрытии представительства ДНР в Марселе перенесли на июнь

ПАРИЖ, 9 апр — РИА Новости, Виктория Иванова. Слушания по делу о закрытии представительского центра самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) во Франции пройдут в суде Экс-ан-Прованса в начале июня, сообщил РИА Новости глава представительства Юбер Файяр.

"Точной даты мне пока не сообщили. Это будет в начале июня", — сказал Файяр.

Изначально дело должно было рассматриваться 11 января, однако адвокат представительства настоял на переносе даты, поскольку повестка пришла в конце декабря, в канун рождественских праздников. Тогда слушания перенесли на 1 марта, а затем, уже по инициативе суда, рассмотрение дела снова было отложено до 5 апреля. Однако 5 апреля, на фоне продолжающихся в стране забастовок, рассмотрение дела не состоялось.

Представительство ДНР торжественно открылось в городе Марселе на юге страны 25 сентября прошлого года. В МИД Франции заявляли, что представительство зарегистрировано в стране как ассоциация и не имеет дипломатических статусов и соответствующего иммунитета.