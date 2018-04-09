СМИ сообщили подробности расследования скандала в Шведской академии

СТОКГОЛЬМ, 9 апр – РИА Новости. Внутреннее расследование в Шведской академии, присуждающей Нобелевскую премию по литературе, показало, что за последние несколько лет произошла утечка семи имен Нобелевских лауреатов до официальной их презентации, сообщает шведская газета Dagens Nyheter со ссылкой на расследование.

Одним из поводов для расследования стал скандал, разразившийся в прошлом году. Осенью 18 женщин обвинили очень известного в Стокгольме представителя культуры в многолетних домогательствах и приставаниях интимного характера. Поскольку деятельность известного лица пересекалась со Шведской академией, то было назначено внутреннее расследование. Кроме того, подозреваемый также женат на одной из членов академии.

По данным газеты Dagens Nyheter, которая ознакомилась с результатами проведенного расследования, знаменитая в культурной среде личность впервые стала источником утечки секретной информации о Нобелевских лауреатах в 1996 году, когда награду вручили Виславе Шимборска, затем это произошло в 2004, 2005, 2008, 2014 годах и последний раз в 2015 и 2016 годах, когда награду присудили Светлане Алексиевич и Бобу Дилану.

Адвокат подозреваемого культурного деятеля Бъерн Хуртиг, комментируя газете данные, назвал их абсурдом.

Постоянный секретарь Шведской академии Сара Даниус пока никак не прокомментировала информацию об утечке.

О чем скандал

История о Нобелевских лауреатах стала продолжением прошлогоднего скандала с домогательствами. В столичной элите об этом знали, но ничего не предпринимали. Сам деятель, комментируя обвинения, напрямую с журналистами до сих пор не общался, но заявлял, что ни в чем не виновен. Среди пострадавших, как выяснилось, оказались женщины, в том числе и те, которые так или иначе имеют отношение к Шведской академии.

Сообщается, что культурную деятельность стокгольмской знаменитости не раз поддерживали экономически как Шведская академия, так и власти Стокгольма.

Решение о расследовании

Обвинения в адрес известного лица привели к тому, что среди шведской элиты заговорили об угрозе репутации академии. Осенью прошлого года руководство академии сообщило, что прерывает сотрудничество с культурным деятелем. Академия также наняла адвоката для того, чтобы разобраться у себя, мог ли подозреваемый повлиять каким-либо образом на работу постоянных членов, которые в течение года присуждают целый ряд различных наград, в том числе и Нобелевскую.

Шведская прокуратура в свою очередь начала предварительное следствие в отношении подозреваемого известного культурного деятеля. В середине марта этого года стало известно, что некоторые из подозрений с него сняты из-за сложностей доказать преступление или из-за срока давности.

Раскол среди академиков

По данным шведских СМИ члены академии уже ознакомились с результатами внутренней проверки. Однако дискуссии о том, что делать дальше, привели к конфликту между академиками. В результате в пятницу на прошлой неделе трое писателей заявили о приостановке своей работы в академии. Предполагается, что одной из причин решения писателей могло стать несогласие по поводу формулировки сообщения для прессы, в котором, якобы, старейшее культурное учреждение Швеции недостаточно берет на себя ответственность за скандальные поступки культурного деятеля.

Постоянный секретарь Шведской академии Сара Даниус, комментируя газете Svenska Dagbladet эти предположения, не стала давать каких-либо подробностей. Она лишь сказала, что результаты расследования в связи с известным деятелем обсуждаются среди академиков вот уже несколько недель и что конфликт возник из-за того, какие именно выводы следует сделать из этого.

Проблема в освещении скандала осложняется для многих СМИ тем, что деятельность Шведской академии строится на различных правилах конфиденциальности и узнать о том, что именно там происходит, пока не удается. Многие надеются на то, что ситуация прояснится после официальной презентации результатов внутреннего расследования Шведской академии.

Шведская академия была основана в 1786 году королем Густавом III по примеру французской для поддержки и развития шведского языка и литературы. В составе академии 18 членов, которые выбираются на свой пост пожизненно голосованием постоянных членов академии.