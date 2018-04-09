Больше человека: на Филиппинах поймали гигантского кальмара

МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Филиппинские рыбаки поймали огромного кальмара, длина которого составляет около 2,5 метра, сообщает Rakyatku News.

Моллюска выловили около одного из островов провинции Тави-Тави. Как заявили местные рыбаки, раньше им не попадались такие крупные кальмары. На острове считают, что в будущем местным жителям удастся поймать гигантских "родственников" моллюска.

"Это здоровый и молодой кальмар, мясо будет очень вкусным", — заметил один из рыбаков.

Улов столь крупных размеров привлек внимание местных жителей, которые сняли кальмара на видео. На ролике видно, что вокруг моллюска собралась целая толпа островитян, рассматривающих и фотографирующих добычу.