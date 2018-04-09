Два человека погибли при крушении легкомоторного самолета в Чехии

ПРАГА, 9 апр — РИА Новости. Легкий одномоторный самолет упал в понедельник неподалеку от города Табора на юго-западе Чехии, после чего загорелся, два человека, находившиеся на его борту, погибли, сообщила журналистам представитель полиции Вендула Матейю.

"В районе села Кундратице неподалеку от города Табора по неизвестным пока причинам в ходе тренировочного полета упал легкий одномоторный самолет. Сразу после падения он загорелся. Оперативно прибывшие на место происшествия пожарные сумели быстро потушить пожар. В самолете находились два человека, которые погибли. Медики ничем не смогли им помочь", — сказала Матейю.