Еврокомиссар рассказал об источниках финансирования террористов в ЕС

БРЮССЕЛЬ, 9 апр – РИА Новости. Мошеннические схемы с налогами в Европе используются преступниками для финансирования террористической деятельности, ЕК предлагает меры по борьбе с этим явлением, заявил в понедельник на слушаниях комитета Европарламента еврокомиссар по экономике и финансам Пьер Московиси.

"Мы располагаем доказательствами, что криминальные и террористические организации получают средства от мошенничества с налогами непосредственно на территории Евросоюза", — заявил Московиси на заседании спецкомитета по противодействию терроризму.

По его словам, речь идет, в том числе, о схемах с налогом на добавленную стоимость при совершении трансграничных операций.

"Поэтому я предложил полную переработку нынешней системы НДС в ЕС, которая позволила бы считать трансграничные операции как совершаемые внутри стран….", — заявил Московиси, отметив, что это позволило бы предотвратить мошеннические схемы на 40 миллиардов евро.

По его словам, пакет мер, часть из которых обсуждается в Совете ЕС, включает предложение наделить компетентные органы новыми полномочиями и усилить сотрудничество между различными агентствами для борьбы с мошенническим возмещением НДС.