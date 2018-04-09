Посол России в Австрии попал в базу данных украинского сайта "Миротворец"

ВЕНА, 9 апр – РИА Новости. Украинский сайт "Миротворец" внес в свою базу данных посла России в Австрии Дмитрия Любинского "за организацию и участие в антиукраинских акциях Femen в Австрии", сообщил в понедельник пресс-секретарь российского посольства Булат Хайдаров.

В феврале активистка организации Femen устроила акцию против президента Украины Петра Порошенко, когда он посещал Венский бал. Женщина оголила грудь, на которой был черной краской нанесен обращенный к украинскому президенту призыв на английском языке, с использованием нецензурного выражения, удалиться со светского мероприятия.

Пресс-секретарь посольства отметил, что вскоре после акции первый вице-спикер Верховной рады Украины Ирина Геращенко, ложно ссылаясь на австрийские СМИ, заявила, что акция Femen была инспирирована послом России в Австрии.

"На основании "доноса" Ирины Геращенко печально известный сайт борцов с врагами Украины "Миротворец" внес в свои списки имя главы российской дипмиссии в Вене. Сами соврали – сами испугались и поверили", — написал Хайдаров на своей странице в Facebook, сопроводив запись ссылкой на соответствующую страницу сайта.

Сам посол на просьбу РИА Новости прокомментировать включение в списки "Миротворца" заявил, что глупости не комментирует.

Сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых обнародует данные журналистов, ополченцев из самопровозглашенных ДНР и ЛНР и других граждан, которых называет "изменниками родины". Весной 2016 года "Миротворец" опубликовал списки журналистов, в том числе иностранных, которые получали аккредитацию ДНР и ЛНР, с указанием их контактных данных, после чего в адрес некоторых из них поступали угрозы.

Бывшая тогда представителем ОБСЕ по свободе СМИ Дунья Миятович назвала публикацию "тревожным шагом, который может еще больше поставить под угрозу безопасность журналистов". Действия владельцев сайта "Миротворец" раскритиковала и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она назвала публикацию "прямым призывом к расправе над журналистами".