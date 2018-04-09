Мэр Даугавпилса снова не сдал латышский и может лишиться поста

РИГА, 9 апр – РИА Новости. Результаты повторной проверки Центра госсязыка (ЦГЯ) показали, что председатель Даугавпилсской думы Рихардс Эйгимс не владеет латышским языком на необходимом для выполнения своих должностных обязанностей уровне. Об этом сообщает Sputnik Латвия со ссылкой на руководителя регионального отдела Центра государственного языка (ЦГЯ) Сармите Павулена.

В октябре прошлого года, после первой проверки, ЦГЯ выписал Эйгимсу административный штраф и дал полгода на изучение латышского, обязав депутатов рассмотреть вопрос о выделении мэру средств на обучение. От финансовой поддержки градоначальник отказался.

По прошествии шести месяцев Эйгимсу не удалось улучшить свой результат. ЦГЯ констатировал, что знания Эйгимса никак не соответствуют высшей категории С2, как того требует занимаемая им должность.

Языковая инспекция повторно составила на градоначальника протокол об административном нарушении.

Решение о дальнейшей судьбе Эйгимса ЦГЯ обязан принять в течение ближайшего месяца. Согласно закону, Центр госязыка должен направить документы в суд на рассмотрение вопроса об аннулировании его депутатского мандата.

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