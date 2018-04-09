КРАСНОЯРСК, 9 апр — РИА Новости. Виктория Скрипаль, племянница экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, считает, что для нее дело с отравлением в Солсбери закончится отставкой премьер-министра Великобритании Терезы Мэй. Об этом она заявила в эфире программы "Пусть говорят" на Первом канале, отвечая на вопрос, чем закончится эта история.

В британском Солсбери 4 марта были отравлены осужденный за шпионаж в пользу Великобритании экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. Лондон утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А-234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает.

"Для меня это закончится отставкой премьер-министра Великобритании", — сказала Виктория Скрипаль.