Экс-президента Армении Саргсяна выдвинули кандидатом на пост премьера

ЕРЕВАН, 9 апр – РИА Новости. Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Карен Карапетян завил о решении выдвинуть кандидатуру экс-президента Сержа Саргсяна на пост главы правительства, сообщили в пресс-службе кабмина.

Представляя итоги своей субботней встречи с Саргсяном, Карапетян отметил, что они коснулись вопроса, связанного с кандидатурой премьера.

"Мы сошлись во мнении, что обеспечение плавного перехода к новой системе управления и ее окончательного формирования в условиях стоящих перед страной вызовов и проблем – очень важная задача. Учитывая успехи, достигнутые за последний период нынешней конфигурацией управления, решили предложить нашим партийным коллегам сохранить в данный период нынешнюю конфигурацию, то есть представить в качестве первого лица кандидатуру Сержа Саргсяна", — сказал Карапетян.

В понедельник избранный президент Армении Армен Саркисян после вступления в должность принял отставку правительства. Роспуск кабмина в день инаугурации нового президента предусмотрен переходными положениями реформированной конституции. В дальнейшем правительство будет автоматически уходить в отставку лишь после парламентских, а не президентских выборов.

Избрание нового премьера запланировано на 17 апреля. После этого в пятидневный срок президенту будут представлены кандидатуры членов правительства, а в 15-дневный срок должно быть сформировано две трети кабинета.

Согласно конституции, президент в трехдневный срок либо назначает вице-премьеров и министров, либо обращается в Конституционный суд, который принимает постановление в течение пяти дней. При этом если глава государства не выполнит установленных Основным законом требований в трехдневный срок, то члены правительства считаются назначенными автоматически. Ранее экс-президент, лидер правящей Республиканской партии Армении (РПА) Саргсян заявил, что мандат на формирование правительства будет принадлежать РПА до 2022 года (до новых парламентских выборов).

Национальное собрание Армении избрало 2 марта посла в Великобритании Саркисяна новым, четвертым по счету, президентом страны. После завершения президентского срока Саргсяна вступил в силу новый текст конституции Армении, согласно которому власть будет сосредоточена в руках парламента и правительства, а функции президента, которого будет избирать парламент, станут представительскими.