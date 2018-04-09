МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Администрация проекта "МММ" (Mavrodi Mundial Moneybox) объявила о прекращении деятельности компании. Об этом со ссылкой на руководство пирамиды сообщило нигерийское издание Premium Times.

Ее закрытие связано с кончиной Сергея Мавроди. По словам менеджеров "МММ", продолжать деятельность теперь не имеет смысла, поскольку "нет уверенности в том, что удастся воплотить все задумки" основателя.

Отмечается, что в работе пирамиды приняли участие миллионы нигерийцев. Многие из них потеряли деньги, а некоторые участники до последнего верили в свои шансы получить прибыль от участия в проекте.

Сергей Мавроди умер в конце марта на 63-м году жизни. В 1992 году он основал компанию "МММ", которая вошла в историю России как крупнейшая финансовая пирамида. По различным данным, число вкладчиков компании составило от десяти до 15 миллионов человек.

В 2003 году Мавроди приговорили к четырем с половиной годам лишения свободы за мошенничество в крупных размерах. Потерпевшими по делу признали более десяти тысяч человек, общий ущерб от работы компании оценивается более чем в 110 миллионов рублей.

После освобождения Мавроди основал несколько похожих на "МММ" проектов и смог привлечь к ним новых вкладчиков, в том числе и за рубежом.