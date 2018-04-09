Узбекистан заявил о готовности сотрудничать с США в военной сфере

ТАШКЕНТ, 9 апр – РИА Новости. Узбекистан продолжит военно-техническое сотрудничество с США в сфере модернизации вооруженных сил, соответствующий указ президента страны Шавката Мирзиеева опубликован в понедельник в национальной законодательной базе.
"Важным направлением внешней политики Республики Узбекистан является развитие взаимовыгодного и многопланового взаимодействия с Соединенными Штатами Америки… Планируется продолжение военно-технического сотрудничества, взаимодействия в области военного образования и подготовки кадров", — говорится в тексте документа.
"Узбекистан заинтересован в углублении и расширении взаимодействия с Европейским союзом, ведущими государствами Европы, прежде всего, Германией, Италией, Францией и Великобританией, а также со странами Центральной и Восточной Европы", — отмечается в указе.
Мирзиеев в сентябре 2017 года в рамках участия на 72-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке провел ряд встреч с представителями американских компаний и принял участие в двустороннем бизнес-форуме. По итогам форума с компаниями США был подписан пакет документов на общую сумму около 2,6 миллиарда долларов в нефтегазовой и нефтехимической сферах, машиностроении, электротехнической промышленности и гражданской авиации. По данным узбекской стороны, объем инвестиций американских компаний в экономику республики составил около 600 миллионов долларов. Более 160 предприятий с участием компаний США осуществляют в Узбекистане свою деятельность.