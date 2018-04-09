Путин и Меркель готовы содействовать ОБСЕ в мониторинге ситуации в Донбассе

МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель выразили готовность оказывать содействие работе Спецмиссии ОБСЕ по мониторингу обстановки на линии соприкосновения в Донбассе, сообщает пресс-служба Кремля.

Путин провел телефонный разговор с Меркель.

"Обстоятельно обсуждалась ситуация на Юго-Востоке Украины с учетом безальтернативности минского "Комплекса мер" как основы мирного разрешения кризиса. Отмечена, в частности, важность соблюдения сторонами конфликта пасхального перемирия, выражена готовность и в дальнейшем оказывать содействие работе Специальной миссии ОБСЕ по мониторингу обстановки на линии соприкосновения. Затронута проблематика, связанная с возможным учреждением миссии ООН по охране наблюдателей ОБСЕ", — говорится в сообщении.