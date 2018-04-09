В Индии в ДТП погибли 26 детей

МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Не менее 26 детей погибли в ДТП со школьным автобусом в индийском штате Химачал-Прадеш на севере страны, сообщает телеканал NDTV.

По данным телеканала, автобус съехал в ущелье около 30 метров глубиной и перевернулся. Причина ДТП не уточняется.

На место инцидента выехали спасательные службы, операция все еще продолжается.

Согласно телеканалу, в автобусе находились учащиеся пятых и младших классов частной школы. По данным издания India Today, в автобусе могли находиться до 40 детей.