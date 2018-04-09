Ruptly и проект RT #1917LIVE вышли в финал премии Drum Online Media Awards

МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Международное мультимедийное видеоагентство телеканала RT Ruptly и историческая Twitter-реконструкция RT #1917LIVE поборются с крупнейшими мировыми СМИ и компанией Facebook за премию Drum Online Media Awards.
Проект RT #1917LIVE, посвящённый 100-летию революции в России и воссоздающий в соцсети Twitter события тех лет "в режиме реального времени", получил номинацию в категории "Медиакампания года" (Editorial Campaign of the year). #1917LIVE будет бороться за победу в том числе с телеканалами DW и Sky News. В номинации "Соцмедиа-команда года" (Social Media Team of the Year) проект RT конкурирует с BBC, Bloomberg, DW, Independent и другими СМИ.
The Drum Online Media Awards — престижная международная премия, которой отмечаются наиболее выдающиеся достижения в различных отраслях онлайн-журналистики. В 2018 году премия проводится в восьмой раз. Церемония вручения состоится 22 мая в Лондоне.