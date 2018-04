Ruptly и проект RT #1917LIVE вышли в финал премии Drum Online Media Awards

МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Международное мультимедийное видеоагентство телеканала RT Ruptly и историческая Twitter-реконструкция RT #1917LIVE поборются с крупнейшими мировыми СМИ и компанией Facebook за премию Drum Online Media Awards.

Проекты RT получили номинации в четырех категориях. Агентство Ruptly вышло в финал в категории "Коммерческая команда года", а сервис Ruptly LIVE номинирован на категорию "Техническая инновация года", где ему придется сразиться за победу с американской соцсетью Facebook, британской газетой Times, телеканалом CNN и другими компаниями.

Проект RT #1917LIVE, посвящённый 100-летию революции в России и воссоздающий в соцсети Twitter события тех лет "в режиме реального времени", получил номинацию в категории "Медиакампания года" (Editorial Campaign of the year). #1917LIVE будет бороться за победу в том числе с телеканалами DW и Sky News. В номинации "Соцмедиа-команда года" (Social Media Team of the Year) проект RT конкурирует с BBC, Bloomberg, DW, Independent и другими СМИ.

Кроме того, проект #1917LIVE номинирован на премию Digiday Content Marketing Awards в категории "Самое оригинальное использование Twitter".

The Drum Online Media Awards — престижная международная премия, которой отмечаются наиболее выдающиеся достижения в различных отраслях онлайн-журналистики. В 2018 году премия проводится в восьмой раз. Церемония вручения состоится 22 мая в Лондоне.