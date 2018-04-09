Посольство РФ в Намибии контактирует с капитаном застрявшего в стране судна

МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Посольство РФ в Намибии находится в контакте с капитаном застрявшего в порту Уолфиш-Бей судна Тукула, тем не менее экипаж, в составе которого 34 гражданина России, за содействием к российским дипломатам не обращался, сообщила РИА Новости второй секретарь посольства Юрий Цветков.

"Представители нашего консульского отдела в контакте с капитаном судна. Проблема в том, что судно не в ремонте, а на рейде здесь стоит уже несколько месяцев. Там возник хозяйственный спор между владельцем компании и оператором", — рассказал Цветков.

По его словам, с января экипажу не выплачивается зарплата. "В экипаже 34 гражданина России. Вся команда состоит из 38 человек и капитан россиянин. Хотя корабль под флагом Самоа", — пояснил дипломат, добавив, что сейчас экипаж ждет от владельца компании, когда перед ним будут погашены финансовые обязательства.

"Сейчас наш консульский отдел выясняет все обстоятельства, проблемы, с которыми сталкиваются россияне, и изучает возможность в случае соответствующего обращения с их стороны о репатриации. Но пока это еще в стадии изучения", — указал Цветков.

"Экипаж сам за какой-то помощью к нам не обращался по вопросу того или иного содействия. Тем не менее, наше посольство в контакте, а также с портом города Уолфиш-Бей, где на рейде находится корабль", — подчеркнул он.

Дипломат пояснил, что корабль не может покинуть Намибию, так как прекратилось финансирование для осуществления кораблем своей деятельности. "Там ведь достаточно много моментов — вопросы лицензии, оплаты, топлива и всего остального. Мы уведомили Департамент ситуационно-кризисный центр МИД России", — добавил Цветков,

"Максимум, что мы можем седлать в таком случае — это попробовать провести процедуру репатриации, если соответствующее обращение поступит", — добавил он.