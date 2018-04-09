Посольство РФ в Намибии контактирует с капитаном застрявшего в стране судна

МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Посольство РФ в Намибии находится в контакте с капитаном застрявшего в порту Уолфиш-Бей судна Тукула, тем не менее экипаж, в составе которого 34 гражданина России, за содействием к российским дипломатам не обращался, сообщила РИА Новости второй секретарь посольства Юрий Цветков.
По его словам, с января экипажу не выплачивается зарплата. "В экипаже 34 гражданина России. Вся команда состоит из 38 человек и капитан россиянин. Хотя корабль под флагом Самоа", — пояснил дипломат, добавив, что сейчас экипаж ждет от владельца компании, когда перед ним будут погашены финансовые обязательства.
"Экипаж сам за какой-то помощью к нам не обращался по вопросу того или иного содействия. Тем не менее, наше посольство в контакте, а также с портом города Уолфиш-Бей, где на рейде находится корабль", — подчеркнул он.
"Максимум, что мы можем седлать в таком случае — это попробовать провести процедуру репатриации, если соответствующее обращение поступит", — добавил он.