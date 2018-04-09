Источник раскрыл подробности новых обвинений против Лесли и Рыбки

ПАТТАЙЯ (Таиланд), 9 апр – РИА Новости. Александр Кириллов (Алекс Лесли) и Анастасия Вашукевич (Настя Рыбка) проходят как сообщники по новым обвинениям в деле о нелегальном "секс-тренинге" в Паттайе, сообщил РИА Новости источник в отделе полиции города.

"Могу сказать, что ни Алекс Лесли, ни Настя Рыбка не являются основными подозреваемыми по новым обвинениям. Они фигурируют в делах только как сообщники, так как предполагаемые правонарушения были совершены во время проводимого ими нелегального "секс-тренинга", — сказал собеседник агентства.

Полицейский пояснил, что основные обвинения выдвинуты потерпевшими в отношении троих мужчин, граждан России, участвовавших в "тренинге" в качестве инструкторов и участников. Один из них не был арестован вместе с Лесли и Рыбкой во время "тренинга" и успел вылететь из Таиланда до того, как в его отношении поступило заявление. Двое других находятся в Центре временного содержания иммиграционной полиции в Бангкоке вместе с остальными фигурантами дела.

"Обвинения против этих троих мужчин связаны с сексуальными домогательствами в физической форме, производством и размещением в Интернете видео контента непристойного содержания и публичном оскорблении личности", — уточнил источник.

При этом он пояснил, что обвинения могут измениться в процессе дознания, так как, например, в начале заявители настаивали на формулировке "попытка изнасилования", которая была затем изменена на "сексуальные домогательства в физической форме".

Против Лесли, Рыбки и еще пятерых фигурантов дела о нелегальном "секс-тренинге", помимо обвинений в нелегальном предпринимательстве и нелегальной трудовой деятельности, ранее были выдвинуты обвинения в соучастии в попытке изнасилования, сексуальных домогательствах в физической форме и организации проституции. Основным обвиняемым по новым обвинениям является один из "секс-тренеров", также арестованный и находящийся вместе с Лесли, Рыбкой и другими обвиняемыми в Центре временного содержания иммиграционной полиции Таиланда в Бангкоке.