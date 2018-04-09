Виктория Скрипаль обратилась к Мэй с открытым письмом

БЛАГОВЕЩЕНСК, 9 апр — РИА Новости, Елена Тимошенко. Племянница отравленного в Солсбери экс-агента ГРУ Виктория Скрипаль в эфире программы "Пусть говорят" на Первом канале зачитала открытое письмо к премьер-министру Великобритании Терезе Мэй.

В обращении женщина сообщает, что ей пришлось несколько раз ездить из Ярославля в Москву для оформления визы. Чтобы получить доверенность, она была вынуждена рассказать 90-летней матери Сергея Скрипаля о случившемся.

"Я не хотела этого делать, чтобы бабушка не волновалась, <…> до этого только она из нашей дружной семьи не знала о случившемся", — сказала она.

Племянница бывшего офицера подчеркнула, что весь мир говорит о "беспрецедентном политическом скандале", при этом все забывают, что в его эпицентре находятся "живые люди, наша семья".

"Мы хотим увидеть близких и поддержать друг друга. Ведь это простое человеческое желание — в сложную минуту быть рядом с тем, кого любишь. Уверена, что это желание понятно и вам", — говорится в письме.

Виктория Скрипаль также пообещала собрать все недостающие документы и выразила надежду на то, что ей разрешат посетить Британию.

В пятницу стало известно, что посольство Соединенного Королевства в России отказалось выдать визу племяннице Сергея Скрипаля, которая планировала навестить двоюродную сестру Юлию.

В России решение диппредставительства назвали "политическим". Как заявили в МИД, действия британской стороны "вызывают много вопросов".

В начале марта бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию нашли без сознания в центре города Солсбери. Официальный Лондон утверждает, что их отравили нервно-паралитическим веществом, произведенным в России. В Москве эти обвинения отвергают, указывая на полное отсутствие доказательств у британской стороны.