На Украине заявили, что Россия "оккупирует" Прибалтику за три часа

МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Глава Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский заявил, что в случае "гибридной войны" с Россией силы НАТО не успеют прийти на помощь прибалтийским государствам.

По словам Жебривского, "активная позиция" стран Балтии по поводу вооруженного конфликта в Донбассе вызвана страхом перед возможным "наступлением" со стороны Москвы.

"Когда началась война на территории Донетчины и Луганщины, тут уже встрепенулись. Особо активную позицию заняли страны Балтии – Латвия, Литва, Эстония. Забили тревогу, а они являются членами Европейского Союза и членами НАТО", — сказал глава Донецкой ВГА в эфире телеканала "112 Украина".

Как утверждает Жебривский, страны Балтии понимают, что если "Россия решит начать так называемую гибридную войну, то для Латвии или Литвы два-три часа или шесть часов достаточно будет для оккупации".

"И когда успеют силы НАТО прийти на помощь? А потому уже Россия будет с ними разговаривать с позиции силы", — считает руководитель администрации.

Слова об "угрозе" со стороны России периодически звучат из уст прибалтийских политиков. При этом в Кремле неоднократно указывали на то, что все страны НАТО прекрасно знают об отсутствии у Москвы "наступательных планов" и используют миф об "угрозе с Востока" только для того, чтобы разместить больше техники у российских границ.