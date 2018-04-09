Россия призвала Израиль и Палестину не допустить роста напряженности

Здание министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве

Здание министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве

МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Россия считает недопустимым неизбирательное применение силы на границе Израиля и сектора Газа против гражданского населения и призывает палестинцев и израильтян воздержаться от шагов, которые спровоцируют дальнейший рост опасной напряженности, сообщает МИД РФ.

В российском внешнеполитическом ведомстве напомнили, что с 30 марта в секторе Газа палестинцы продолжают проводить массовую общественную акцию "Великий марш возвращения", в рамках которой проходят ежедневные протестные выступления в пограничной с Израилем полосе.

По имеющейся информации, в результате действий израильской армии, в том числе с применением огнестрельного оружия, по пресечению этих выступлений 6-7 апреля были убиты 10 палестинцев, включая одного журналиста и двух подростков, более тысячи получили отравление слезоточивым газом или были ранены, сообщает департамент информации и печати МИД РФ. Таким образом, общее число погибших палестинцев за прошедшие две недели массовых протестов достигло 30 человек, отмечается в сообщении.

"Кроме того, утром 9 апреля израильская авиация нанесла несколько ракетных ударов по объектам в Газе. Считая абсолютно неприемлемым неизбирательное применение силы против гражданского населения, мы в очередной раз призываем палестинцев и израильтян воздержаться от шагов, которые спровоцируют дальнейший рост опасной напряженности", — говорится в комментарии.

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео. Вконтакте Facebook Одноклассники Twitter Whatsapp Viber Telegram скачать видео скопировать ссылку получить код © RT Ситуация на границе сектора Газа во время второго "Великого марша возвращения"

В Москве поддерживают требования о проведении независимого и транспарентного расследования данных инцидентов, к чему призывал генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш.

"При этом исходим из того, что глубинной причиной периодических всплесков конфронтации и насилия было и остается отсутствие какого-либо продвижения в деле долгосрочного и справедливого палестино-израильского урегулирования", — отмечается в комментарии.

В Москве убеждены, что в сложившихся условиях как никогда востребованы не только срочные меры по стабилизации и деэскалации обстановки, но и конкретные политические усилия, нацеленные на достижение прочного мира между палестинцами и израильтянами на известной международно-правовой основе.