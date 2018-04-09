МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. В понедельник представители российской Генпрокуратуры рассказали на брифинге об отказе Великобритании сотрудничать по резонансным делам, а также сделали ряд заявлений по громким делам, расследовавшимся в Британии и России.

Так, в российской Генпрокуратуре рассказали, что проходивший по делу Бориса Березовского выходец из Казахстана Владимир Терлюк мог ранее рассматриваться в качестве возможной жертвы отравления в Великобритании, а в настоящее время подвергается давлению и опасается за свою безопасность. По данным ГП России, очередной виток давления на Терлюка со стороны спецслужб Великобритании начался незадолго до отравления Сергея Скрипаля.

Представители Генпрокуратуры также предположили, что гибель экс-офицера ФСБ Александра Литвиненко могла быть выгодна Британии, но больше всех в этом был заинтересован Березовский. Что касается обвинений о причастности граждан России Андрея Лугового и Дмитрия Ковтуна к отравлению Литвиненко "полонием-210", то они опровергаются прокуратурой Гамбурга и следствием в РФ, полоний был в Лондоне ещё до прибытия туда Лугового.

Кроме того, Генеральная прокуратура РФ в понедельник в Telegram-канале начала публикацию документов, свидетельствующих о незаконном получении опальным олигархом Борисом Березовским убежища в Великобритании. Генпрокуратура разместила в печатном виде заявление выходца из Казахстана Владимира Терлюка о предоставлении государственной защиты, ряд обращений ведомства в министерство внутренних дел Великобритании, ответы, полученные от центрального органа управления Соединенного Королевства, имеющие отношение к делу Березовского.

Отказ от сотрудничества

Как рассказал заместитель генерального прокурора РФ Саак Карапетян, действия Лондона по "делу Скрипалей" вынудили Россию раскрыть данные о нежелании Британии сотрудничать по предыдущим громким делам.

"В случае с покушением на Скрипалей Великобритания нас просто вынудила пойти на это (раскрыть данные по делам Бориса Березовского и Александра Литвиненко — ред.), мы бы и не пошли на это. Мы вынуждены были пойти на это, чтобы показать уровень сотрудничества, отношение к сотрудничеству и отказ от исполнения сотрудничества", — сказал Карапетян.

Он также сообщил, что Великобритания отклонила наибольшее число запросов о выдаче преступников в бытность главой МВД страны Терезы Мэй.

"За последние полтора десятка лет в компетентные органы Великобритании направлено было 83 запроса о выдаче лиц для привлечения их к уголовной ответственности исполнения приговоров. Из этого количества по 72 запросам лица обвиняются в совершении либо уже осуждены за совершение хищений в Российской Федерации на общую сумму около 500 миллиардов рублей… На сегодняшний день из направленных 83 запросов отказано в выдаче в отношении 60 лиц. Далее прошу обратить особое внимание, что в отношении 55 лиц из этих 60 отказано в выдаче в связи с предоставлением статуса беженца или убежища (из-за) уголовного преследования, признанного политически мотивированным", — сказал он.

"Хочу отметить, что максимальное число отказов выдачи этой категории лиц мы получили в период с 2010 года по 2016 год, когда министром внутренних дел Великобритании была госпожа Мэй", — добавил Карапетян.

О сценариях громких дел

Комментируя дело Скрипаля, представители Генпрокуратуры отметили, что Лондон засекретил ход и результаты расследования как в деле Сергея Скрипаля, так и в делах Бориса Березовского и Александра Литвиненко, нарушив тем самым международное право. По словам советника генпрокурора РФ Николая Атмоньева, Великобритания беспочвенно обвиняет Россию в отравлении Сергея Скрипаля, проводя надуманные аналогии с отравлением Александра Литвиненко.

В свою очередь Карапетян отметил, что дела Сергея Скрипаля, Бориса Березовского и Александра Литвиненко разворачиваются по одному сценарию: после вброса обвинений следуют требования ввести санкции против РФ.

На месте Скрипаля мог быть Терлюк?

Представители Генпрокуратуры также рассказали о том, что Березовский склонял Терлюка к ложным показаниям о подготовке на него покушения. Не имевший гражданства выходец из Казахстана Владимир Терлюк, с 1999 года проживавший в Британии, обратился в российскую Генпрокуратуру в июле 2006 года с письменным заявлением. По данным ГП, в заявлении сообщалось, что в период с мая по сентябрь 2003 года Борис Березовский, Александр Литвиненко, Александр Гольдфарб (вице-президент зарегистрированного в США Международного фонда гражданских свобод, финансировавшегося Березовским), а также их британские адвокаты в целях создания фиктивных оснований для предоставления Березовскому статуса беженца пытались склонить Терлюка с помощью подкупа и угроз к обращению в правоохранительные органы Великобритании с ложным заявлением о его принадлежности к российским спецслужбам и участии в подготовке убийства Березовского.

Тогда же Березовский направил в правоохранительные органы Великобритании донос, что Терлюк является сотрудником российских спецслужб и имеет задание убить Березовского с помощью отравляющего вещества.

В ходе данного расследования в сентябре 2003 года сотрудники Скотланд-Ярда допрашивали Терлюка о его принадлежности к российским спецслужбам и наличия у него такого задания. Терлюк категорически отверг эти утверждения и дал подробные показания обо всех обстоятельствах организованной Березовским инсценировки покушения на него с целью получения убежища в Великобритании, а также о действиях Литвиненко, Гольдфарба и других лиц, причастных к проведению этой провокации. Впоследствии Терлюк в 2010 году подтвердил эти показания под присягой в Высоком суде справедливости Англии и Уэльса на процессе против Березовского.

По результатам расследования представитель британского МВД Хезел Блирз сделала официальное заявление о прекращении расследования в связи с отсутствием объективных доказательств покушения на жизнь Березовского летом 2003 года в Лондоне. Несмотря на это, министр внутренних дел Великобритании принял решение о предоставлении Березовскому статуса беженца и на этом основании отказал в его выдаче по запросу Генпрокуратуры России.

Представители Генпрокуратуры России заявили, что Владимир Терлюк мог рассматриваться в качестве возможной жертвы отравления наряду с Сергеем Скрипалем и его дочерью Юлией.

"О Терлюке не вспоминали более десяти лет, и вдруг внезапно ровно в этот период он понадобился. Совершенно нельзя исключать, что в тот момент и до сих пор он рассматривается как возможная жертва и, возможно, существовал даже какой-то выбор между ним и Скрипалем", — сказал пресс-секретарь Генпрокуратуры РФ Александр Куренной.

Куренной в ходе брифинга обнародовал копию заявления на имя генерального прокурора Российской Федерации Юрия Чайки от Владимира Терлюка, поданное им 6 апреля 2018 года. По его словам, спецслужбы Великобритании начали давить на Терлюка незадолго до отравления Скрипаля.

По его словам, ничем иным, кроме как давлением, нельзя объяснить факт обращения к Терлюку со стороны правоохранителей Великобритании с попыткой склонить его к сотрудничеству с британскими спецслужбами, чтобы вновь попытаться опорочить как российские власти в целом, так и правоохранительные органы РФ.

"Люди пытаются играть на его ныне неопределенном иммиграционном статусе", — сказал официальный представитель ГП РФ.

В Генпрокуратуре РФ отметили, что в настоящее время Терлюк боится за свою жизнь и безопасность своей семьи.

Кроме того, Генпрокуратура обнародовала на официальном сайте ведомства письмо Терлюка, который опасается, что нежелание быть лжесвидетелем по делу Березовского может отразиться на его иммиграционном статусе.

Лондон игнорирует обращения

Представители Генпрокуратуры также рассказали, что власти Великобритании проигнорировали 39 обращений об обеспечении безопасности Терлюка и о допросах Березовского.

"Всего за период с августа 2006 по декабрь 2011 годов Генпрокуратура России направила в МВД Великобритании 39 обращений об обеспечении безопасности В. Терлюка, к которым также прилагались ходатайства о допросах обвиняемого Березовского и его сообщников, участвовавших в провокации, связанной с получением им статуса беженца, а также о проведении очных ставок между этими лицами и Терлюком", — сказал советник генерального прокурора РФ Николай Атмоньев.

Кроме того, Атмоньев напомнил, что Великобритания до сих пор не смогла найти преступников, избивших Владимира Терлюка и его жену арматурой после того, как он дал показания против Бориса Березовского. Он рассказал о том, что МВД Британии отказало России в организации государственной защиты свидетелей по делу в отношении Бориса Березовского.

Атмоньев также сообщил, что Россия неоднократно запрашивала у Великобритании информацию о причинах предоставления убежища Борису Березовскому, но не получила ответа.

О деле Литвиненко

Прокомментировали в ГП России и действия Лондона в связи с делом Литвиненко. Представители ведомства полагают, что гибель Александра Литвиненко была выгодна Британии как способ устранения одного из главных свидетелей, который мог дать показания в отношении Бориса Березовского.

Получивший убежище в Великобритании Литвиненко скончался в Лондоне 23 ноября 2006 года. По данным экспертизы, это произошло из-за отравления радиоактивным полонием, но обстоятельства его смерти до сих пор не установлены и вызывают споры.

При этом, как отметил Атмоньев, Британия имела возможность своевременно допросить Литвиненко и обеспечить его безопасность, но этого не было сделано. Он также отметил, что заявления Лондона о причастности граждан России Андрея Лугового и Дмитрия Ковтуна к отравлению Литвиненко "полонием-210" опровергаются прокуратурой Гамбурга, откуда прилетел Ковтун, и следствием в РФ, полоний был в Лондоне ещё до прибытия туда Лугового, и следы вещества обнаружены в офисе Березовского.

"Согласно выводам наших немецких коллег, оценка всех собранных прокуратурой Гамбурга доказательств, в том числе полученных и Великобританией… данных о местах заражения "полонием-210" указывает на то, что полоний находился в Лондоне ещё до прибытия туда Лугового и Ковтуна 1 ноября 2006 года…. Согласно выводам прокурора, максимальная степень заражения была обнаружена в офисе Березовского лондонском, а также в организме гражданина Италии Марио Скаранелло", — сказал Атмоньев.

Он также отметил, что больше всех в ликвидации Литвиненко был заинтересован Березовский.

В свою очередь заместитель генерального прокурора РФ Саак Карапетян отметил, что никаких доказательств, полученных в ходе расследования дела Александра Литвиненко, британские власти России так и не предоставили, материалы засекретили.