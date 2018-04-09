СМИ рассказали о перехвате "российского сообщения" по делу Скрипаля

Ограждения, выставленные полицией города Солсбери, у входа в парк, где на скамейке были обнаружены бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Архивное фото

Ограждения, выставленные полицией города Солсбери, у входа в парк, где на скамейке были обнаружены бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Архивное фото

МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Военно-воздушные силы Великобритании перехватили сообщение, якобы отправленное в Россию после отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Об этом сообщает Sunday Express со ссылкой на собственные источники.

Сообщение с текстом "посылка доставлена" было перехвачено на юге Кипра 4 марта 2018 года, утверждают собеседники издания. В нем также говорилось, что двое лиц "успешно покинули территорию". Издание заверяет, что послание было отправлено из Сирии "официальному лицу" в Москве.

По данным источника Sunday Express, Великобритания передала информацию о "перехвате" Вашингтону, после чего США приняли решение о высылке российских дипломатов.

Британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в Солсбери 4 марта. Лондон утверждает, что к инциденту причастна Москва, российские власти это категорически отрицают.

Ранее Британия выслала 23 российских дипломата, на что Москва ответила зеркально. Вслед за этим ряд стран Евросоюза, а также США, Канада, Норвегия, Украина и некоторые другие также решили последовать примеру Великобритании в связи с инцидентом в Солсбери, где 4 марта были отравлены британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.