Эрдоган подтвердил решимость Анкары купить российские С-400

АНКАРА, 9 апр — РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган после санкций США против "Рособоронэкспорта" подтвердил решимость Анкары приобрести российские зенитно-ракетные комплексы С-400, заявив, что Турция сама будет решать свою судьбу.

В пятницу власти США объявили о введении санкций в отношении 38 российских физических и юридических лиц, в том числе против "Рособоронэкспорта", "Российской финансовой корпорации" и "Русала"

"Тема С-400 кого-то беспокоит. Почему? Турция сама решает свою судьбу. Что выгодно для страны, то мы и будем делать. И этот шаг мы сделали", — сказал Эрдоган, выступая в Анкаре на экономическом форуме.

Он добавил, что Турция "не должна брать от кого-то разрешение", подписывая те или иные соглашения.

Как заявил в минувший вторник президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с Эрдоганом, Москва и Анкара договорились ускорить сроки поставки Турции комплексов С-400.

В декабре прошлого года в Анкаре российские и турецкие представители подписали кредитное соглашение по поставкам зенитно-ракетных комплексов С-400. Согласно заявлению секретариата оборонпрома Турции, Анкара покупает две батареи этого комплекса, которые будут обслуживаться турецким персоналом. Стороны договорились о технологическом сотрудничестве в этой области для развития производства зенитно-ракетных комплексов в Турции.