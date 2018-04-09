Вид на улицу Крещатик в Киеве, Украина. Архивное фото

Вид на улицу Крещатик в Киеве, Украина. Архивное фото

МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Украинского министра иностранных дел Павла Климкина пригласили на встречу глав МИД стран G7, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на посла Украины в Канаде Андрея Шевченко.

Отмечается, что представитель Украины впервые будет присутствовать на "полноценном плановом мероприятии" стран "Большой семерки".

Как подчеркивает издание, Климкин получил приглашение на встречу от коллеги, канадского министра Христи Фриланд.

"Мы видим в этом приглашении общую волю всех наших друзей в странах "Большой семерки", — цитирует Шевченко "Европейская правда".

"Группа семи" ("Большая семерка", G7) — объединение семи ведущих экономически развитых стран, в которое входят США, Германия, Япония, Великобритания, Франция, Италия и Канада. В этом году саммит состоится в Торонто 22 апреля.