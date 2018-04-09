ЕК после выборов в Венгрии надеется на консенсус по вопросам миграции

БРЮССЕЛЬ, 9 апр – РИА Новости. Еврокомиссия по-прежнему рассчитывает, что к июню странам ЕС удастся достичь договоренностей на переговорах по реформе миграционной системы, заявил в понедельник на брифинге официальный представитель ЕК Маргаритис Схинас, отвечая на вопрос о том, как итоги выборов Венгрии могут повлиять на эти дискуссии.
"Что касается вопроса о пакете на переговорах по реформе "Дублинской системы", мы по-прежнему надеемся, что придем к договоренности и сделаем это быстро, к заседанию Совета ЕС в июне… Надежда есть, мы над этим работаем, и, повторю, мы надеемся, что в районе июня мы сможем достичь этого всеобщего соглашения", — заявил пресс-секретарь Еврокомиссии.
Он отметил, что важно найти устойчивые и системные решения, а не просто выработать меры кризисного реагирования.
Венгрия ранее оспаривала решение, которое обязывает членов ЕС принять 120 тысяч беженцев, прибывших в Грецию и Италию, чтобы снизить миграционное давление на эти два государства.