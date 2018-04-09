России так и не предоставили доказательств по делу Литвиненко, заявили в ГП

МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Никаких доказательств, полученных в ходе расследования дела Александра Литвиненко, России так и не предоставили, материалы засекретили, сообщил на брифинге заместитель генерального прокурора РФ Саак Карапетян.

"Никаких доказательств, полученных в ходе расследования, проведенного британской полицией, российской стороне также не было предоставлено. Эти материалы были засекречены", — сказал Карапетян.

Ранее генеральный прокурор РФ Юрий Чайка в интервью программе "Итоги недели" на телеканале НТВ заявил, что МВД Великобритании за несколько месяцев до смерти Александра Литвиненко знало об угрозе его безопасности, но не предприняло никаких мер для защиты.

Литвиненко, бежавший в Великобританию, умер в ноябре 2006 года вскоре после получения британского гражданства. Его самочувствие стало ухудшаться после встречи с Андреем Луговым и Дмитрием Ковтуном и совместного чаепития. После его смерти экспертиза выявила в организме Литвиненко значительное количество радиоактивного полония-210. Основным подозреваемым по британскому делу Литвиненко проходит российский бизнесмен и депутат Луговой. Он отрицает выдвинутые в его адрес обвинения, а процесс по делу называет "театральным фарсом". В Москве неоднократно заявляли, что уголовное дело было политизировано, а процесс расследования непрозрачен.