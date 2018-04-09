Саакашвили призвал грузинскую оппозицию объединиться против Иванишвили

ТБИЛИСИ, 9 апр – РИА Новости. Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили через социальную сеть Facebook призвал оппозицию объединиться для борьбы с правящей партией "Грузинская мечта – демократическая Грузия" и ее основателем Бидзиной Иванишвили.

"Иванишвили — враг Грузии, и Грузия находится перед угрозой уничтожения. Хочу призвать все оппозиционные силы, которые не продались, пока есть время, давайте объединимся. Отложим в сторону все различия, и у нас получатся большие перемены в этом году и спасение Грузии от опустошения, уничтожения и исчезновения с карты. Эта угроза реальна", — цитирует Sputnik Грузия слова Саакашвили, сказанные им в видеообращении.

Ранее Саакашвили заявил, что намерен вернуться на родину, чтобы повысить уровень жизни населения.

Саакашвили покинул Грузию в ноябре 2013 года. В тот же период с поста премьер-министра Грузии ушел и Бидзина Иванишвили. Сейчас Саакашвили проживает в Нидерландах, а Иванишвили окончательно отошел от политики и не общается со СМИ. Однако оппозиция до сих пор обвиняет Иванишвили в том, что он управляет страной из-за кулис.

Саакашвили на родине заочно проходит по нескольким уголовным делам. В январе текущего года Тбилисский городской суд приговорил его к трем годам тюрьмы.

В 2015 году Саакашвили получил гражданство Украины и стал губернатором Одесской области. В 2016 году он со скандалом покинул этот пост. Позже президент Украины Петр Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства. Экс-губернатору запрещен въезд в эту страну до 2021 года.

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