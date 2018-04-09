Саакашвили призвал грузинскую оппозицию объединиться против Иванишвили

ТБИЛИСИ, 9 апр – РИА Новости. Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили через социальную сеть Facebook призвал оппозицию объединиться для борьбы с правящей партией "Грузинская мечта – демократическая Грузия" и ее основателем Бидзиной Иванишвили.
Ранее Саакашвили заявил, что намерен вернуться на родину, чтобы повысить уровень жизни населения.
Саакашвили на родине заочно проходит по нескольким уголовным делам. В январе текущего года Тбилисский городской суд приговорил его к трем годам тюрьмы.
В 2015 году Саакашвили получил гражданство Украины и стал губернатором Одесской области. В 2016 году он со скандалом покинул этот пост. Позже президент Украины Петр Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства. Экс-губернатору запрещен въезд в эту страну до 2021 года.
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