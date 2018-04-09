"Ракеты со стороны Ливана". Кто стоит за ударом по авиабазе в Хомсе

МОСКВА, 9 апр — РИА Новости, Антон Лисицын. В ночь на 9 апреля база сирийских военно-воздушных сил Тийфор (Эт-Тияс) Т-4 в провинции Хомс подверглась ракетной атаке со стороны Средиземного моря. О своей непричастности к удару заявили США и Франция, Израиль отказался от комментариев. По сведениям Минобороны России, атаку совершили истребители израильских ВВС.

Что произошло

Часть ракет удалось сбить, несколько достигли цели. Погибли два военнослужащих из контингента сил Исламской Республики Иран в Сирии, семь человек ранены. Авиатехника не пострадала. Агентство Associated Press со ссылкой на некую группу мониторинга боевых действий сообщило о 14 убитых. Рами Абдуррахман, глава Сирийского центра мониторинга по соблюдению прав человека, заявил, что большинство погибших — иранцы или члены поддерживаемых ИРИ группировок.

По сведениям телеканала "Аль-Маядин", сразу после удара по авиабазе боевики Исламского государства* (ИГ)* попытались прорвать позиции правительственных войск в провинции Хомс.

Почему заподозрили США

В правительственном агентстве САНА предположили, что удар нанесли американские ВВС. И Белый дом, и Пентагон это опровергли. В военном ведомстве США подчеркнули, что "поддерживают дипломатические усилия по привлечению к ответственности лиц, ответственных за использование химического оружия в Сирии".

Днем ранее, 8 апреля, президент США Дональд Трамп назвал главу сирийского государства Башара Асада "животным" из-за якобы проведенной химической атаки в Восточной Гуте. "Зона, где произошло злодеяние, блокирована и окружена сирийской армией, которая отрезала ее от всего мира", — написал глава Белого дома в твиттере. Он также возложил ответственность за произошедшее на Россию и Иран.

Many dead, including women and children, in mindless CHEMICAL attack in Syria. Area of atrocity is in lockdown and encircled by Syrian Army, making it completely inaccessible to outside world. President Putin, Russia and Iran are responsible for backing Animal Assad. Big price… — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 8 апреля 2018 г.

​​Ранее советник Трампа по безопасности Томас Боссерт в эфире телеканала ABC не исключил возможности ракетного удара США по территории Сирии в связи с сообщениями о применении химического оружия. "Госдепартамент уже выпустил заявление прошлым вечером, а старшие члены кабинета президента по национальной безопасности обсуждают это с ним и между собой весь вечер и утро", — добавил Боссерт.

Париж опроверг свою причастность

В понедельник, 9 апреля, Франс Пресс распространило заявление представителя Генштаба французской армии Патрика Штайгера о том, что авиабазу в провинции Хомс атаковала не Франция. "Это были не мы", — процитировало агентство Штайгера.

Кто сообщил об атаке израильских ВВС

Телеканал "Аль-Маядин" проинформировал, что в момент ракетной атаки разведывательные полеты в пространстве между Сирией и Ливаном выполняли самолеты израильских ВВС. Как отмечали сирийские СМИ, ракеты были выпущены со стороны Средиземного моря и прошли над территорией Ливана.

Представители Вооруженных сил Израиля от комментариев воздержались.

Израиль уже атаковал базу Эт-Тияс в феврале 2018-го. По мнению израильских военных, с базы в воздух был поднят беспилотный летательный аппарат, вторгшийся затем в воздушное пространство сопредельного государства. Во время рейда сирийская ПВО сбила истребитель F-16. Позднее в ответ на это израильская авиация атаковала новые цели в Сирии.

Утром 9 апреля бывший глава управления разведки Армии обороны Израиля Амос Ядлин в интервью СМИ пояснил, что ракетный удар по военной базе в провинции Хомс надо рассматривать в контексте израильско-иранского противостояния.

Днем ранее в своем твиттере Ядлин высказал мнение, что "эскадрилья вертолетов, которая сбросила бочки (так якобы была произведена химическая атака. — Прим. ред.), больше не должна подняться в воздух".

Телеканал "Аль-Манар", принадлежащий поддерживаемой Ираном группировке "Хезболла", которая воюет в Сирии вместе с правительственными силами, назвал атаку "израильской агрессией". Об этом сообщило AP.

Министерство обороны России заявило, что атаку на Тийфор совершили израильские ВВС. По данным военного ведомства, два истребителя F-15 в период с 03:25 по 03:53 мск выпустили ракеты в воздушном пространстве Ливана. При этом, как отметили российские военные, пять ракет были уничтожены противовоздушной обороной (агентство САНА сообщало о восьми сбитых ракетах).

Позднее, также 9 апреля, источник в сирийских Вооруженных силах подтвердил агентству САНА, что ответственность за ночное нападение на Эт-Тияс Дамаск возложил на Израиль. Собеседник сирийских журналистов отметил, что израильские истребители выпустили несколько ракет, находясь в воздушном пространстве Ливана.

*Террористическая организация, запрещенная в России.