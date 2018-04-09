РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В мире

"Ракеты со стороны Ливана". Кто стоит за ударом по авиабазе в Хомсе

13:5009.04.2018
(обновлено: 14:07 09.04.2018)
0471017
© AFP 2018 / Jack GuezИстребитель F-15 ВВС ИзраиляИстребитель F-15 ВВС Израиля
© AFP 2018 / Jack Guez

МОСКВА, 9 апр — РИА Новости, Антон Лисицын. В ночь на 9 апреля база сирийских военно-воздушных сил Тийфор (Эт-Тияс) Т-4 в провинции Хомс подверглась ракетной атаке со стороны Средиземного моря. О своей непричастности к удару заявили США и Франция, Израиль отказался от комментариев. По сведениям Минобороны России, атаку совершили истребители израильских ВВС.

Что произошло

Часть ракет удалось сбить, несколько достигли цели. Погибли два военнослужащих из контингента сил Исламской Республики Иран в Сирии, семь человек ранены. Авиатехника не пострадала. Агентство Associated Press со ссылкой на некую группу мониторинга боевых действий сообщило о 14 убитых. Рами Абдуррахман, глава Сирийского центра мониторинга по соблюдению прав человека, заявил, что большинство погибших — иранцы или члены поддерживаемых ИРИ группировок.  

По сведениям телеканала "Аль-Маядин", сразу после удара по авиабазе боевики Исламского государства* (ИГ)* попытались прорвать позиции правительственных войск в провинции Хомс.

Почему заподозрили США

В правительственном агентстве САНА предположили, что удар нанесли американские ВВС. И Белый дом, и Пентагон это опровергли. В военном ведомстве США подчеркнули, что "поддерживают дипломатические усилия по привлечению к ответственности лиц, ответственных за использование химического оружия в Сирии".

Боец сирийской армии. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Сирия отразила ракетную атаку на авиабазу в Хомсе, сообщил источник

Днем ранее, 8 апреля, президент США Дональд Трамп назвал главу сирийского государства Башара Асада "животным" из-за якобы проведенной химической атаки в Восточной Гуте. "Зона, где произошло злодеяние, блокирована и окружена сирийской армией, которая отрезала ее от всего мира", — написал глава Белого дома в твиттере. Он также возложил ответственность за произошедшее на Россию и Иран.

​​Ранее советник Трампа по безопасности Томас Боссерт в эфире телеканала ABC не исключил возможности ракетного удара США по территории Сирии в связи с сообщениями о применении химического оружия. "Госдепартамент уже выпустил заявление прошлым вечером, а старшие члены кабинета президента по национальной безопасности обсуждают это с ним и между собой весь вечер и утро", — добавил Боссерт.

Париж опроверг свою причастность

В понедельник, 9 апреля, Франс Пресс распространило заявление представителя Генштаба французской армии Патрика Штайгера о том, что авиабазу в провинции Хомс атаковала не Франция. "Это были не мы", — процитировало агентство Штайгера.

Кто сообщил об атаке израильских ВВС

Телеканал "Аль-Маядин" проинформировал, что в момент ракетной атаки разведывательные полеты в пространстве между Сирией и Ливаном выполняли самолеты израильских ВВС. Как отмечали сирийские СМИ, ракеты были выпущены со стороны Средиземного моря и прошли над территорией Ливана.

© AFP 2018 / Jack GuezИстребители F-15 ВВС Израиля
© AFP 2018 / Jack Guez
Истребители F-15 ВВС Израиля
Сирийские военные. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
СМИ сообщили, откуда летели атаковавшие сирийскую авиабазу ракеты

Представители Вооруженных сил Израиля от комментариев воздержались.

Израиль уже атаковал базу Эт-Тияс в феврале 2018-го. По мнению израильских военных, с базы в воздух был поднят беспилотный летательный аппарат, вторгшийся затем в воздушное пространство сопредельного государства. Во время рейда сирийская ПВО сбила истребитель F-16. Позднее в ответ на это израильская авиация атаковала новые цели в Сирии.

Утром 9 апреля бывший глава управления разведки Армии обороны Израиля Амос Ядлин в интервью СМИ пояснил, что ракетный удар по военной базе в провинции Хомс надо рассматривать в контексте израильско-иранского противостояния.

Днем ранее в своем твиттере Ядлин высказал мнение, что "эскадрилья вертолетов, которая сбросила бочки (так якобы была произведена химическая атака. — Прим. ред.), больше не должна подняться в воздух".

Истребитель ВВС Израиля. Архивное фото
© AP Photo / Ariel Schalit
СМИ: израильский самолет находился в небе в ходе атаки на авиабазу в Сирии

Телеканал "Аль-Манар", принадлежащий поддерживаемой Ираном группировке "Хезболла", которая воюет в Сирии вместе с правительственными силами, назвал атаку "израильской агрессией". Об этом сообщило AP.

Министерство обороны России заявило, что атаку на Тийфор совершили израильские ВВС. По данным военного ведомства, два истребителя F-15 в период с 03:25 по 03:53 мск выпустили ракеты в воздушном пространстве Ливана. При этом, как отметили российские военные, пять ракет были уничтожены противовоздушной обороной (агентство САНА сообщало о восьми сбитых ракетах).

Позднее, также 9 апреля, источник в сирийских Вооруженных силах подтвердил агентству САНА, что ответственность за ночное нападение на Эт-Тияс Дамаск возложил на Израиль. Собеседник сирийских журналистов отметил, что израильские истребители выпустили несколько ракет, находясь в воздушном пространстве Ливана.

*Террористическая организация, запрещенная в России.

Комментировать
В мире
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена