В ДНР заявили о гибели двух ополченцев при атаке ДРГ украинских силовиков

Ситуация в ДНР и ЛНР. Апрель 2018 (90)

ДОНЕЦК, 9 апр — РИА Новости. Два ополченца погибли при попытке диверсионно-разведывательной группы украинских силовиков атаковать позиции ополчения в районе Горловки в Донбассе, заявил в понедельник заместитель командующего оперативным командованием самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин.

В Донбассе 30 марта вступило в силу новое "пасхальное" перемирие, однако стороны конфликта постоянно обвиняют друг друга в обстрелах.

"Вчера в 19.30 на горловском направлении вблизи Зайцево с целью захвата в плен нашего военнослужащего было совершено нападение украинской диверсионно-разведывательной группы на позиции ВС ДНР", — заявил Басурин журналистам.

По его словам, атака была отбита. "По предварительным данным, потери врага составили два человека убитыми и четыре раненными. К сожалению, в ходе боестолкновения погибли и двое наших защитников", — сказал представитель командования ДНР.

Басурин считает, что такие действия "подтверждают полный отказ" украинских силовиков от соблюдения перемирия.

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