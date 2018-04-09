МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Выходец из Казахстана Владимир Терлюк, находящийся в Великобритании, мог рассматриваться в качестве возможной жертвы отравления наряду с Сергеем Скрипалем и его дочерью Юлией, считают в Генпрокуратуре России.

"О Терлюке не вспоминали более десяти лет, и вдруг внезапно ровно в этот период он понадобился. Совершенно нельзя исключать, что в тот момент и до сих пор он рассматривается как возможная жертва и, возможно, существовал даже какой-то выбор между ним и Скрипалем", — сказал пресс-секретарь Генпрокуратуры РФ Александр Куренной.