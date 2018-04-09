В Генпрокуратуре рассказали об опыте работы с Терезой Мэй

МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Великобритания отклонила наибольшее число запросов о выдаче преступников в бытность главой МВД страны Терезы Мэй, заявил на брифинге в понедельник заместитель генерального прокурора РФ Саак Карапетян.

"За последние полтора десятка лет в компетентные органы Великобритании направлено было 83 запроса о выдаче лиц для привлечения их к уголовной ответственности исполнения приговоров. Из этого количества по 72 запросам лица обвиняются в совершении либо уже осуждены за совершение хищений в Российской Федерации на общую сумму около 500 миллиардов рублей… На сегодняшний день из направленных 83 запросов отказано в выдаче в отношении 60 лиц. Далее прошу обратить особое внимание, что в отношении 55 лиц из этих 60 отказано в выдаче в связи с предоставлением статуса беженца или убежища (из-за) уголовного преследования, признанного политически мотивированным", — сказал он.

"Хочу отметить, что максимальное число отказов выдачи этой категории лиц мы получили в период с 2010 года по 2016 год, когда министром внутренних дел Великобритании была госпожа Мэй", — добавил Карапетян.