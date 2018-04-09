Британия не нашла напавших на Терлюка после показаний против Березовского

МОСКВА, 9 апр — РИА новости. Британия до сих пор не смогла найти преступников, избивших Владимира Терлюка и его жену арматурой после того, как он дал показания против Бориса Березовского, заявил на брифинге в понедельник советник генпрокурора РФ Николай Атмоньев.

"Британия до сих пор не смогла найти преступников, избивших Терлюка и его жену после того, как он дал показания против Березовского", — сказал он.