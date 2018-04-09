Российские моряки рассказали, как без денег застряли в Намибии

ВЛАДИВОСТОК, 9 апр – РИА Новости. Российский профсоюз моряков (РПСМ) разбирается в ситуации с российским экипажем судна Tukula, застрявшим без зарплаты в Намибии, сообщил РИА Новости председатель дальневосточной региональной организации РПСМ Николай Суханов.
По его словам, судно стояло на дорогостоящем ремонте в Намибии, средства у судовладельца закончились, и он сообщил экипажу, что денег на их репатриацию и на зарплаты нет, но он ищет средства.
"Если ситуация станет критической, к решению проблемы подключится консульство и российские власти", — добавил Суханов.