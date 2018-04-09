Экипажу судна "Норд" второй раз не разрешили покинуть Украину

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апр — РИА Новости. Экипаж арестованного российского рыболовецкого судна "Норд" не смог попасть через украинский пункт пропуска "Чонгар" в Крым, сообщила представитель судовладельца — керченского рыбколхоза имени Первого мая Анна Шевелева.

Девять членов экипажа намеревались вернуться в ночь на воскресенье в Россию в дипавтомобилях РФ через пункт пропуска Гоптовка на украинско-российской границе в Дергачевском районе Харьковской области, имея при себе официальные документы — временные удостоверения для выезда за границу. Однако украинские пограничники не выпустили экипаж, составив протоколы за попытку незаконного пересечения границы.

"Перехода границы ночью, к сожалению, не произошло. Сейчас экипаж судна отдыхает и отсыпается. Юридическая поддержка отдыхает и начинает готовиться к дальнейшей работе. Ребята все здоровы, скоро ждем от них видеоновостей", — сказала журналистам Шевелева.