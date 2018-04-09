Ограждения, выставленные полицией города Солсбери, у входа в парк, где на скамейке были обнаружены бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Архивное фото

Ограждения, выставленные полицией города Солсбери, у входа в парк, где на скамейке были обнаружены бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Архивное фото

МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Дела Сергея Скрипаля, Бориса Березовского и Александра Литвиненко раскручиваются по одному сценарию, после вброса обвинений следуют требования ввести санкции против России, заявил заместитель генерального прокурора России Саак Карапетян.

"Антироссийская кампания в связи с сообщениями об отравлении бывшего офицера ГРУ Скрипаля и его дочери раскручивается британскими властями по провокационному сценарию, аналогичному тому, который уже использовался для бездоказательных обвинений в адрес Российской Федерации по поводу мнимого покушения на Бориса Березовского в Лондоне летом 2003 года и обстоятельств смерти в Великобритании Александра Литвиненко в ноябре 2006 года", — сказал он на брифинге в Москве.

Карапетян подчеркнул, что во всех трех случаях в качестве субъектов провокаций использовались лица, которые преследовались в России за совершение тяжких преступлений и выступали с заявлениями против российских властей — "таким образом, искусственно создавался ложный мотив для их физического устранения".

"Во всех трех случаях проводился массированный вброс бездоказательных обвинений в применении российскими спецслужбами на территории Великобритании отравляющих веществ, в связи с чем заявлялись требования применения санкций против России", — добавил замгенпрокурора.