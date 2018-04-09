Железняк прокомментировал итоги выборов в парламент Венгрии

Люди голосуют на одном из избирательных участков в Будапеште во время парламентских выборов в Венгрии. 8 апреля 2018

Люди голосуют на одном из избирательных участков в Будапеште во время парламентских выборов в Венгрии. 8 апреля 2018

МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Победа на парламентских выборах в Венгрии партии "ФИДЕС — Венгерский гражданский союз" под руководством премьер-министра Виктора Орбана укрепляет позиции евроскептиков в стране и Европе, считает член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк (ЕР).

Согласно предварительным данным, две трети мест в венгерском парламенте (134 из 199) получает правящая коалиция премьера Орбана. Крайне правая партия "Движение за лучшую Венгрию" ("Йоббик") на втором месте (27), далее социалисты (19), Демократическая коалиция (9) и либералы LMP (7).

"Политический выбор венгров в пользу партии "ФИДЕС — Венгерский гражданский союз" продолжает тенденцию увеличивающегося влияния евроскептиков, не желающих отказываться от своих национальных ценностей в пользу размытых общеевропейских и громких слов о единстве Европы, которые в последнее время превратились в кампанейщину, не имеющую ничего общего с интересами простых граждан", — приводит слова парламентария его пресс-служба.

Политик отметил, что укрепление связей России и Венгрии следует активно продолжить по линии межпарламентского и межпартийного сотрудничества, а также развития институтов народной дипломатии.

"Следует ожидать, что Венгрия под руководством патриотически настроенного Виктора Орбана и при парламентском большинстве партии "ФИДЕС — Венгерский гражданский союз" продолжит вести более независимую от Брюсселя политику. В первую очередь это касается болезненных для Европы вопросов миграции, в которых Будапешт занял довольно жесткую позицию, чтобы воспрепятствовать неконтролируемому потоку беженцев", — полагает Железняк.